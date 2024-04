Il Caorso vince la Coppa Coni: Fulgor Fiorenzuola rimontato e battuto 2-1

Il primo trofeo della stagione di Terza categoria è nelle mani del Caorso, che ieri sera ha conquistato la Coppa Coni, superando per 2-1 la Fulgor Fiorenzuola nella finalissima di Borgonovo.

Una vittoria ottenuta in rimonta per la squadra di mister Garilli, che ha saputo reagire alla grande al vantaggio fiorenzuolano con il rigore di Amedeo Burgazzi alla mezz’ora del primo tempo. Lo ha fatto prima con il pareggio di Rossetti, con un colpo di tacco su cross dalla sinistra, per l’1-1 appena prima dell’intervallo, e poi con il raddoppio del subentrato Aguirre al quarto d’ora della ripresa, merito di un diagonale destro preciso, imbucato su sviluppi di calcio d’angolo.