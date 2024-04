Baseball, al De Benedetti Piacenza in cerca di conferme contro Brescia

Baseball, seconda giornata della stagione di Serie B con Piacenza ancora al De Benedetti (anche se in verità il calendario vedrebbe i biancorossi in trasferta).

Non disponendo di un proprio campo, Brescia viene di volta in volta ospitata sul diamante dell’avversario di turno e così il Piacenza, dopo il bell’exploit di domenica scorsa contro l’Ares, si ritroverà davanti al pubblico di casa (gara 1 alle 11.00 e gara 2 alle 15.30).

Le due vittorie sull’Ares hanno ovviamente galvanizzato tutto l’ambiente ma la consapevolezza è che adesso bisognerà riconfermarsi e per giunta contro un avversario di ben altra caratura. Al di là di quelle che potranno essere le sorprese che il campionato vorrà dispensare strada facendo, una cosa è certa e cioè che il Brescia è una squadra destinata a recitare da protagonista.

Il campionato

Nonostante le pesanti problematiche legate all’indisponibilità di un campo da gioco, i bresciani sono abituati da anni ad individuare la serie A come loro naturale habitat e, dopo la retrocessione dell’anno scorso, non cercano nemmeno di nascondere poi tanto i loro propositi di una pronta risalita. Contro Seveso, pur faticando, hanno fatto bottino pieno e per questo arriveranno al De Benedetti con spirito corsaro anche se, come detto, il nostro diamante per una domenica diverrà casa loro. Dopo lo scivolone in B qualcosa nel roster dei lombardi è cambiato ma non per questo se ne è ridimensionato il potenziale. Reggere l’onda d’urto bresciana sarebbe un gran segnale per la giovane squadra di D’Auria, chiamata a bruciare le tappe nel suo processo di maturazione per poter reggere la concorrenza delle avversarie, Brescia e non solo. A motivare ulteriormente c’è stato in settimana l’arrivo del lanciatore italo-argentino Luca Braccini, diciottenne di belle speranze che ci si augura possa rappresentare un valore aggiunto al bull-pen a disposizione di D’Auria e del suo staff.

CLASSIFICA

Brescia, Sala Baganza, Piacenza e Avigliana 1.000 (2-2-0), Altopiano Seveso, Junior Parma, Porta Mortara Novara e Ares Milano 0 (2-0-2).