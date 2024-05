Speciale Placentia Half Marathon: “È simile alla maratona di New York”

Placentia Half Marathon come la maratona di New York? Il paragone è azzardato ma non così tanto, per il clima che riesce a creare in città ci può stare. Ne sono sicuri Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri, gli storici organizzatori della gara e tra i protagonisti dello speciale andato in onda stasera, 7 maggio, a Telelibertà.

“È difficile trovare un altro percorso così bello – le parole di Perotti – penso che non cambierà mai più proprio per la sua unicità e per come coinvolge i piacentini, in questo è simile alla maratona di New York e ha anche potenzialità per promuovere il turismo sul territorio”.

Si sta già lavorando all’edizione numero 28, come ha aggiunto Confalonieri: “A settembre si riparte con la macchina organizzativa, quest’anno abbiamo avuto tempi incredibili anche da parte dei piacentini”. Ed ecco anche loro, ospiti del conduttore Marco Vincenti, i primi classificati Matteo Maiocchi e Alessandra Carlà.

“È la terza volta che mi classifico primo tra i piacentini – ha raccontato Maiocchi – devo essere sincero perché alcuni dei più forti questa volta non c’erano e mi è andata bene. Gli ultimi chilometri li ho fatti proprio con Alessandra e siamo arrivati insieme: è stato bellissimo, anche la premiazione perché sono salito sul podio con mio figlio”.

Alessandra ha dedicato il traguardo al padre scomparso: “Io giocavo a pallavolo poi ho iniziato a correre per una passione iniziata grazie a lui che me l’ha trasmessa”.

Al termine della trasmissione, gli organizzatori hanno ricordato la figura di Giuseppe Piva di Telelibertà scomparso prematuramente e per anni collaboratore della Half Marathon.