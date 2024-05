Brusco stop per il Piacenza Baseball, battuto due volte da Sala Baganza

Domenica storta per il Piacenza Baseball che, a Sala Baganza, per la prima volta in stagione conosce il dispiacere della doppia sconfitta (8-1 e 10-4). Dopo una gara 1 amara e gara 2 altrettanto dolorosa, i biancorossi sono precipitati terzi in classifica.

la partita – Gara 1

Al mattino la partita finisce quasi prima di cominciare. La prima difesa è davvero problematica per Cufrè che concede 4 valide e 3 basi. Il resto lo combina la difesa con due errori, Sala ringrazia e si porta sul 6-0. A segnare l’arresto è l’attacco di Piacenza che non risponde all’appello. Il primo arrivo in prima è di Calderon (colpito) al 4° e la prima valida di Marelli al 5°, exploit che peraltro restano fini a loro stessi. Sala dal canto suo segna ancora al 2° e al 4° (8-0) immergendosi in un match fin troppo scontato. Piacenza batte un colpo quando ormai è troppo tardi: al 6° i singoli di Pancini ed Hernandez ed un errore rompono la shut-out salese (8-1).

La partita – gara 2

Anche al pomeriggio Sala viaggia sul velluto ma con qualche difficoltà in più, almeno fino al penultimo inning.

Piacenza vive il momento migliore della sua trasferta in riva al Baganza col 2-0 al primo attacco (singolo di Calderon, base a Cufrè e provvidenziale doppio di D’Auria). Purtroppo la spinta offensiva finisce lì e nei 9 attacchi le valide totali saranno ancora solamente 4. Sala Baganza recupera e ribalta tutto a due terzi di gara (6-2), mentre Piacenza sbaglia troppo in difesa, trovando la forza di rialzare la testa all’8° con il singolo di Cufrè che batte a casa Carrasco ed Hernandez per il 6-4. Non basta perché al cambio campo Sala cala il poker che affossa i piacentini condannandoli ad un 10-4.

Una giornata sfortunata anche per gli infortuni di Cetti e Calderon. La priorità ora è rimettere in piedi la squadra in previsione dei prossimi impegni casalinghi nei quali la squadra di D’Auria è chiamata ad un pronto riscatto.

ALTRI RISULTATI: Porta Mortara Novara-Altopiano Seveso 0-2 (4-6; 0-3), Junior Parma-Avigliana Rebels 0-2 (3-12; 3-14), Brescia-Ares Milano 1-1 (4-5; 13-8).

CLASSIFICA: Avigliana Rebels 1.000 (8-8-0), Sala Baganza 875 (8-7-1), Piacenza 625 (8-5-3), Altopiano Seveso e Brescia 500 (8-4-4), Porta Mortara Novara 250 (8-2-6), Ares Milano e Junior Parma 125 (8-1-7).