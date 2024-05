Bakery Piacenza, stasera la gara decisiva contro Jesi: “Sarà una battaglia dura”

I biancorossi di nuovo al PalaTriccoli per la decisiva gara 5 dei quarti di finale dei playoff di Serie B nazionale.

La Bakery Basket Piacenza si prepara alla gara decisiva contro Jesi. La truppa di coach Salvemini è andata oltre ogni avversità, e spalle al muro ha fatto valere la legge del PalaBakery vincendo le due partite giocate in casa così da pareggiare la serie sul 2-2. Stasera, mercoledì 15 maggio, al PalaTriccoli dalle 20.30, ci sarà l’incontro verità, quello senza un domani, la più classica delle belle, il match che sancirà quale delle due squadre riuscirà ad approdare in semifinale. Sin qui, il fattore campo è stato un aspetto incisivo.

Le parole di coach Sallvemini

“Dopo gara 3, spalle al muro, c’era il rischio di avere il serbatoio un po’ vuoto per gara 4 – commenta Giorgio Salvemini -, invece i ragazzi sono andati oltre l’extra sforzo, hanno dimostrato che ci tengono, e potersi giocare una gara 5 è un gran merito. Siamo cresciuti in questa serie, una cosa fondamentale quando arrivano i playoff. Gara 5 sarà una battaglia. Il valore della nostra squadra è davvero incredibile, e lo spirito che abbiamo avuto nelle ultime due gare è essenziale per poter vincere match duri come questi, perché basta alzare un attimo il piede dall’acceleratore per subire il rientro di Jesi che è una squadra fortissima. Entrambe le compagini stanno giocando una serie playoff molto bella, noi ci sentiamo protagonisti e vogliamo fare una gara 5 degna del momento e della situazione”.