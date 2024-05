Strawoman a Piacenza: 700 partecipanti per dire sì al benessere e no alla violenza

Sarà che l’ormai imminente tappa del Tour de France sta influenzando in maniera positiva qualsiasi evento sportivo, sta di fatto che il “lungo fiume rosa” quest’anno ha ribadito con incredibile forza e partecipazione il proprio “sì” al benessere e “no” alla violenza.

Seconda edizione piacentina da ricordare per Strawoman, manifestazione itinerante dedicata alle donne che anche quest’anno ha dato vita al più grande raduno femminile d’Italia.

STRAWOMAN A PIACENZA: 700 PARTECIPANTI

L’organizzazione capitanata da Sergio Palazzo di Italia Runners ha deciso di inserire nuovamente la nostra città nell’elenco delle ospitanti. La terza tappa, per la precisione, partita da Borgo Faxhall per poi snodarsi lungo le vie del centro secondo il programma classico che ha visto le partecipanti cimentarsi in una corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri.

Settecento le donne che hanno deciso di prendersi un intero pomeriggio all’insegna di una nobile causa: la camminata ha infatti il duplice obiettivo di invogliare a fare sport e movimento in un contesto ludico per migliorare il proprio benessere fisico e psichico, ma soprattutto sensibilizzare le persone contro la violenza sulle donne e la violenza in genere.

Il tutto con un contorno fatto di divertimento, prima della partenza le animatrici della palestra Curves Piacenza hanno coinvolto tutte in una serie di balli e zumba sfrenati al ritmo della musica di Radio Bruno, con lo stesso Palazzo a fare da “capopopolo” per insistere ancora una volta sul nobile fine della manifestazione. Non sono mancati gli uomini, qualcuno ha partecipato addirittura indossando una parrucca finta pur di veicolare il bel messaggio di contrasto alla violenza.