Big Ball, in arrivo il torneo di calcio giovanile a Borgonovo con Milan, Inter e Juventus

Oltre 200 baby calciatori sono pronti a invadere Borgonovo con il loro talento. Tutto ormai definito per il Big Ball, torneo di calcio giovanile che quest’anno torna tagliando il traguardo della ventesima edizione consecutiva, in programma dal 24 al 26 maggio al campo “Fratelli Curtoni” della Borgonovese con tante novità.

La più bella è il primo torneo di calcio femminile professioniste classe 2014 con Milan, Inter, Juventus, Sampdoria, Parma e Roma, insieme al quale ci saranno anche il torneo maschile professionisti maschili 2014 con Juventus, Roma, Fiorentina, Inter, Salernitana e Sampdoria e il torneo dilettanti 2013 con Borgonovese, Arenzano, Gotico, Spes Borgotrebbia e Opera.

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 24 maggio alle 18 con l’arrivo di tutte le squadre al centro sportivo, cena e inaugurazione ufficiale alle 21, dalle 22 e per tutta la notte l’altra novità del torneo di calcio a 5 con sfide tra i bar della zona. Sabato 25 si entrerà nel cuore dei tre tornei giovanili con gare dalle ore 10 alle 19 e dalle 20.30 alle 24 la “Grande festa dello sport borgonovese” con il Curtoni che si trasformerà in un campo da basket, pallavolo, tennis e danza dove i bambini potranno giocare e divertirsi in libertà. Domenica 26 l’atto finale con le ultime gare dei tornei dalle ore 10 alle 18 e le premiazioni per tutti i partecipanti: per tutti i tre giorni la Borgonovese assicurerà musica con dj e Radio 51 Melody e convivialità con gli stand gastronomici, scivoli e calcetto gonfiabile per i più piccoli.