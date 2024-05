Nicolò Fagioli al rientro dopo la squalifica: ritorno che ora potrebbe tingersi d’azzurro

Nicolò Fagioli finalmente in campo al Dall’Ara, e tutta la famiglia sulle tribune: da papà Marco a mamma Laura, dalla fidanzata Giulia al fratello Alessandro, passando per i cugini Gianluca e Cinzia e gli amici di sempre, quelli che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno nel momento più difficile della sua vita.

I mesi del calvario e della squalifica di 7 mesi per il caso scommesse sono alle spalle per Nicolò, che lunedì a Bologna è tornato in campo con la maglia della Juventus. Un momento emozionante anche per il fratello maggiore Alessandro, che racconta a Libertà: “Era quello che gli serviva: ha scontato la squalifica e fatto ciò che doveva, però non ha fatto male a nessuno e quindi è arrivato il momento di guardare avanti e tornare a giocare. Noi eravamo molto emozionati, ma Nicolò ci ha stupiti ancora una volta: deve ancora ingranare e ritrovare il ritmo partita, ma nemmeno stavolta ha sentito la pressione”.

Un ritorno che potrebbe presto tingersi d’azzurro? Lunedì, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti era proprio sulle tribune di Bologna alla ricerca delle ultime risposte e potrebbe inserire Fagioli nella lista dei pre-convocati per l’Europeo di giugno in Germania.