“Il fitness che…Piace”: stasera appuntamento con il nuovo format di Telelibertà

Sognate di potervi allenare a casa seguendo semplicemente i consigli di un esperto che vi mostra come si fa? Allora fa decisamente per voi il nuovo format che partirà questa sera, mercoledì 29 maggio, su Telelibertà: si intitola “Il fitness che…Piace” e accompagnerà i telespettatori fino al 31 luglio.

tutti i mercoledì dalle 20.05

Dieci puntate in tutto, in onda ogni mercoledì dalle ore 20.05 sul canale 5076 (anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it) dedicate al benessere in collaborazione con l’Acrobatic Fitness di Piacenza. Il conduttore Marcello Tassi e un personal trainer dell’Acrobatic eseguiranno nella palestra piacentina una serie di esercizi facili e adatti a tutti, anche possibili da replicare a casa, per poter tonificare e rinforzare il proprio corpo.

Esercizi e pillole su nutrizione e fisioterapia

Ogni puntata avrà un tipo di esercizio diverso, dalla tonificazione al funzionale, dal pilates alla zumba. Non solo, al termine di ogni sessione di esercizi ci sarà una “pillola” dedicata a nutrizione e fisioterapia a cura degli esperti del Poliambulatorio Clinica Mobile: con il nutrizionista Danilo Cariolo si parlerà di alimenti da assumere pre e post allenamento, carboidrati, grassi, massa muscolare e idratazione, mentre il fisioterapista Andrea Cervini illustrerà i segreti del rapporto tra pilates e cervicale, lombare, equilibrio, pre e post allenamento e ginocchia.

Un programma ideato dal giornalista di Telelibertà Marcello Tassi e realizzato grazie alla collaborazione degli operatori Davide Franchini e Antonio Chirivì (di quest’ultimo anche editing e grafiche) e di Alessandra Colpo per la produzione.