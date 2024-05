Piacenza Rugby in serie A: atleti e dirigenti accolti in Municipio

E’ stata una cavalcata imperiosa, fatta solo di vittorie e che ha consentito di trasformare in realtà il sogno della Serie A. Passerella in Comune più che meritata per il Piacenza Rugby, invitato al gran completo per celebrare la promozione nella massima serie. Si guarda già al futuro, forti anche di un settore giovanile in grande crescita.

“Ventidue vittorie su 22 – le parole del presidente Daniele Boccuni – non serve aggiungere altro, sono numeri che certificano una stagione straordinaria. Stiamo già pensando alla prossima per rinforzare la squadra con l’obiettivo di rimanere in Serie A, anche grazie a un settore giovanile che ci ha dato ottime risposte e che servirà da serbatoio per la prima squadra”.