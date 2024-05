Sport, benessere e solidarietà: maxi evento l’8 giugno a Pianeta Padel Piacenza

Sabato 8 giugno, dalle ore 9, a Piacenza si terrà un evento per gli appassionati di padel e per chi desidera avvicinarsi a questo sport, in concomitanza con la Giornata mondiale del benessere. Nell’arena Pianeta Padel in zona stadio, ecco il primo torneo “Sport planet”, aperto sia a uomini che a donne. La formula scelta è quella “gialla”, caratterizzata dall’estrazione casuale delle coppie e dalle partite a tempo, garantendo così una maggiore dinamicità e sorpresa nel gioco. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento di un massimo di 16 coppie. Per partecipare, è possibile contattare il numero 351.3249118.

Attività di Benessere

Oltre al torneo, gli iscritti potranno usufruire gratuitamente di una seduta di yoga e di sessioni di “Mindfulness” della durata di 30 minuti ciascuna, a cui potranno partecipare gruppi di almeno otto persone. Queste attività complementari sono pensate per promuovere il benessere psico-fisico dei partecipanti, integrando lo sport con pratiche di rilassamento e consapevolezza.

Open Day di Padel

Parallelamente al torneo, si svolgerà un Open Day di padel riservato a chi non ha mai praticato questo sport: i neofiti avranno l’opportunità di seguire lezioni gratuite tenute da maestri qualificati, avvicinandosi così in modo sicuro e divertente a questa disciplina sportiva.

Evento Benefico

L’intera iniziativa ha anche una connotazione benefica. Parte del ricavato, precisamente 500 euro, sarà devoluto all’associazione “La cura del bosco”, che si dedica alla promozione di attività di prevenzione multidisciplinare e multisensoriale all’interno delle aree naturali nel Piacentino.