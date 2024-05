Tour de France: ecco la tappa Piacenza-Torino, il tratto piacentino in 25 minuti

Manca meno di un mese alla storica partenza italiana del Tour de France. Il via è fissato il 29 giugno per la prima tappa Firenze-Rimini, il giorno seguente la seconda Cesenatico-Bologna e il primo luglio la terza tappa Piacenza-Torino.

Piacenza attende con trepidazione l’evento.

Sul sito ufficiale della prestigiosa competizione ciclistica è stato pubblicato il profilo della tappa piacentina.

LA PARTENZA

La partenza della carovana è in programma alle 9.15 quella degli atleti alle 11.15. I ciclisti percorreranno le vie del centro prima della partenza vera e propria fissata alle 11.35 da via Emilia Pavese.

Il tratto piacentino del percorso che attraverserà anche i comuni di Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni sarà percorso dagli atleti in circa 25 minuti, alle 12 infatti il Tour sarà già arrivato in provincia di Pavia per involarsi verso il Piemonte e la destinazione finale di Torino che verrà raggiunta alle 16.57 dopo 230 chilometri percorsi. Si tratta della tappa più lunga del Tour.

Sul sito sono pubblicate anche informazioni relative alla città di Piacenza.

A Piacenza i ciclisti partiranno da viale Malta, attraverseranno via Venturini, Stradone Farnese, via Giordani, piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, piazza Cavalli, via XX Settembre, piazza Duomo, via Romagnosi, via Cavour, via Risorgimento dove dal monumento ai Pontieri si avvieranno lungo le mura, proseguendo poi in via Emilia Pavese in direzione Torino.

TRASMISSIONE E PODCAST DEDICATI AL TOUR

Da martedì 4 giugno su Telelibertà alle 20.05 andrà in onda la trasmissione “Aspettando il Tour” condotta dai giornalisti Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri.

Nel frattempo è possibile ascoltare il podcast “Aspettando il Tour” realizzato da Claudio Barbieri.