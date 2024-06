Baseball, i biancorossi in viaggio verso il Piemonte: l’impresa contro la capolista

Il Piacenza Baseball conclude oggi il girone d’andata con una trasferta insidiosa.

Ad incrociare la strada dei biancorossi sarà la capolista Avigliana (sabato gara1 alle 11 e gara2 in notturna alle 19) che domenica scorsa ha conosciuto la sua prima sconfitta, contro la “castiga grandi” Seveso, ma per il resto è stata l’autentica regina della prima fase di campionato con 10 vittorie in 11 incontri.

Al Piacenza non si può chiedere altro se non quello di onorare l’impegno, confidando in qualche passo falso dei piemontesi. Oltretutto Andrea D’Auria dovrà predisporre la formazione facendo i conti con qualche infortunato eccellente come Cufrè e Cetti, con quest’ultimo prossimo al rientro ma sul quale non si vorranno correre altri rischi.

piacenza terza della classe

Grande sospiro di sollievo per Piacenza è il robusto terzo posto in classifica, che anche di fronte a verdetti negativi, riuscirebbe a tenere i biancorossi in linea di galleggiamento in rapporto agli obiettivi stagionali che restano quelli di una salvezza tranquilla.

Se poi il nove di D’Auria si regalasse un’altra delle sue imprese sarebbe tutto oro colato.

altri appuntamenti

L’ultima d’andata, in attesa del recupero d’alta quota del 9 giugno tra Avigliana e Sala Baganza, propone anche un interessante Brescia-Sala Baganza oltre a Porta Mortara Novara-Junior Parma e Ares Milano-Altopiano Seveso. Scontri che cominciano a pesare sia in ottica play-off sia in quella dei play-out.