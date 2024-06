Europei Under17, anche un piacentino tra i campioni della nazionale azzurra

L’Italia per la prima volta nella sua storia ha trionfato agli Europei di calcio Under17. Nella formazione di baby campioni guidata da Massimiliano Favo fa parte anche Lamine Ballo, ragazzo originario della Costa d’Avorio cresciuto a Castel San Giovanni, nel Piacentino.

In forza all’Inter dall’estate del 2021, Ballo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Fontana Audax. Il neo eletto campione europeo è nato attaccante, ma dopo l’approdo a Milano è cresciuto come terzino di spinta pronto a far male anche in fase offensiva grazie alla sua velocità.

Dall’Audax all’Inter fino al trionfo con la nazionale

Il Comune di Castel San Giovanni ha subito celebrato il giovane calciatore sui social: “Il calciatore della rosa dell’Inter Under 17 cresciuto nel nostro paese è campione europeo. Complimenti Lamine”. Ballo conclude tra i festeggiamenti una grande stagione: il piacentino è stato infatti uno dei cardini della formazione U17 dell’Inter scendendo in campo 25 delle 26 giornate di campionato, sempre da titolare.

Piacenza dopo aver festeggiato insieme a Simone Inzaghi lo scudetto dell’Inter (dei grandi) ha un motivo in più per festeggiare l’impresa degli azzurrini Under17 celebrando Lamine Ballo.