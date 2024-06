Italia, i convocati per Euro 2024: nella lista definitiva di Spalletti c’è anche Fagioli

Il ct Luciano Spalletti ha consegnato la lista definitiva dei 26 calciatori che rappresenteranno l’Italia agli Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Tra di loro c’è anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista piacentino in forza alla Juventus – già inserito nella lista dei preconvocati – ha ricevuto una nuova convocazione con la Nazionale maggiore, un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell’amichevole con l’Albania del novembre 2022.

La convocazione è arrivata nonostante la squalifica di sette mesi, terminata il 21 maggio scorso, per la nota vicenda scommesse.

Tutti i convocati a Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli),Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Federico Gatti (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).