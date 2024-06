Karate Farnesiana, Michelle Rizzoli e Martina Ponenti atlete di interesse nazionale

Ennesimo successo del Karate Piacenza Farnesiana che ha preso parte ai Campionati italiani Esordienti Fijlkam dedicato ad atleti nati nel 2011/2012 presso il grandioso “Palapellicone” (Centro Olimpico Federale) ad Ostia, in provincia di Roma.

Alla prestigiosa competizione hanno partecipato 952 atleti di 354 società su 1.250 affiliate alla Fijlkam-Coni (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali. Alla competizione hanno preso parte anche le piacentine Michelle Rizzoli e Martina Ponenti, che a maggio avevano ottenuto l’ambito pass per gli Italiani aggiudicandosi il titolo di campionesse regionali a San Secondo (Parma). Entrambe hanno quindi affrontato il loro primo campionato italiano con tanta ansia ed emozione.

Michelle (nata nel 2012) nella categoria -40kg, nella quale vi erano 64 finaliste, ha disputato sei incontri e Martina (nata nel 2011) nella categoria -35kg , con 32 finaliste, ha disputato cinque incontri ed entrambe si sono aggiudicate il quinto posto.

Con questo risultato le portacolori piacentine acquisiscono la qualifica di atlete di interesse nazionale, e inoltre con tale risultato, nell’anno 2025 accederanno ai campionati italiani senza dover sostenere le fasi regionali.

Lo staff della società piacentina composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli ha in previsione per il mese di giugno il campionato nazionale Asc che si terrà a Cervia, la selezione Ctr Games Fijlkam area Centro-Italia a Roma e l’Open League Fijlkam che si terrà a Roma: gara, quest’ultima, valevole per il ranking nazionale Fijlkam.