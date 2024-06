Piace, Recino si allontana: caccia a Manicone e Ferrario. I “gioiellini” incedibili

Si complica per il Piacenza calcio il rinnovo di bomber Giorgio Recino, che ha ricevuto offerte importanti da altre squadre di Serie D e che potrebbe quindi lasciare la maglia biancorossa dopo una sola stagione.

Non è un caso che la società abbia intensificato i contatti con Carlo Manicone (ultima stagione alla Varesina), classe 1998, figlio di Antonio, protagonista in Serie A con la maglia di Udinese, Inter e Perugia.

Per Carlo, autore di 12 reti nel campionato da poco terminato, la concorrenza è però forte, quindi il Piacenza sta sondando anche Carlo Ferrario, classe 1986, un lungo passato tra Serie C e Serie D, autore di 14 gol nel Villa Valle nell’ultima stagione.

Si tratterebbe di una vera rivoluzione per l’attacco biancorosso, vista la mancata conferma anche di Stefano D’Agostino.

Per i gioiellino Riccardo Bassanini e Antonio Napoletano, entrambi 2006, non saranno prese in considerazione eventuali offerte e resteranno in biancorosso.