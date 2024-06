Stephen Maar completa il comparto schiacciatori della Gas Sales Bluenergy Volley

Due anni con la maglia biancorossa per Stephen Maar, il nuovo acquisto della Gas Sales Bluenergy che andrà ad impreziosire il reparto degli schiacciatori a disposizione di coach Andrea Anastasi per la prossima Superlega.

una lunga esperienza

Classe 1994, canadese, 201 centimetri di altezza, Stephen Maar si è avvicinato alla pallavolo durante il periodo scolastico, iniziando a giocare con la formazione della Bill Crothers Ss. Concluse le scuole superiori è entrato a far parte della squadra di pallavolo maschile della McMaster, partecipando al Cis Championship dalla stagione 2012-2013 a quella 2015-2016.

Nell’annata sportiva 2016-2017 ha firmato il suo primo contratto professionistico, approdando nella Superlega italiana con Padova. Poi ha vestito la maglia del Verona e di Milano. Una breve parentesi da protagonista in Russia con la maglia di Mosca, per poi fare ritorno ancora a Milano nella stagione 2020-2021 dove ha conquistato la CEV Challenge Cup. Nella stagione successiva è stato protagonista a Cisterna con cui è riuscito a raggiungere la finale dei playoff di Challenge Cup, persa proprio contro Piacenza. Le ultime due stagioni è stato assoluto protagonista a Monza con cui, nell’ultima annata sportiva, è arrivato a giocare la finale Scudetto, la finale di Coppa Italia e la finale di Challange Cup.

Numeri da capogiro per l’atleta canadese: ha giocato sette stagioni in SuperLega. Nella massima serie ha disputato 229 incontri di cui 119 vinti. 2862 i punti messi a segno di cui 2387 in attacco, 215 ace, 260 muri e per 20 volte è stato nominato MVP.

il benvenuto della presidente elisabetta curti

“Sono molto felice di venire a giocare in una società come Piacenza – spiega Maar – Farò di tutto per aiutare la società a raggiungere i suoi obiettivi. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande stagione, in squadra ci sono giocatori forti e l’allenatore è molto bravo e preparato, non giocheremo in Europa ma ci saranno Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, lotteremo per questi tre traguardi importanti, sono molto fiducioso. Saluto la società, i tifosi: ci vediamo a Piacenza appena terminati gli impegni con la Nazionale, non vedo l’ora”.

A fare gli onori di casa è Elisabetta Curti, presidente Gas Sales Bluenergy: “Maar è un giocatore versatile, un grande motivatore, un vero e proprio leader capace di trascinare i compagni ed entusiasmare il pubblico. Un giocatore che ci aiuterà tanto e che ci è sempre piaciuto, lo seguivamo da tempo ed ora siamo riusciti a portalo a Piacenza. Il suo è un profilo in cui crediamo e che consideriamo in perfetta sintonia con il nostro percorso di crescita. Forte in attacco, qualità ed efficacia a muro e in battuta, ottimo in ricezione, sono davvero molto contenta che possa vestire la nostra maglia”.