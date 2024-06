Padel, il piacentino Cremona diventa campione italiano a squadre

Il piacentino Simone Cremona ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera sportiva, diventando campione italiano di padel a squadre. La vittoria è stata conseguita con l’Orange Padelclub di Roma, che ha trionfato nel Campionato Italiano di Padel 2024, replicando il successo ottenuto nel 2022.

L’Orange Padelclub si conferma così al vertice di un movimento sportivo in continua crescita. La Federazione Italiana Tennis e Padel organizza campionati per le categorie di Serie A, B, C e D, coinvolgendo centinaia di squadre e migliaia di atleti.