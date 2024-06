Pallavolo, Piacenza trionfa: l’under 13 della Gas Sales è campione regionale

L’Under 13 6×6 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è campione regionale di categoria. Nella Final Four regionale giocata a Piacenza, dopo aver vinto la semifinale contro lo Zinella Vip Bologna per 3-0 (25-15, 25-15, 25-22), in finale ha superato la BPER Banca Modena Volley per 3-1 (16-25, 25-18, 28-11, 26-16), che in semifinale aveva rimontato e vinto per 3-2 (19-25, 25-12, 22-25, 25-17, 16-14) contro l’Univolley Tecnocasa Carpi.

La finale per il terzo posto è stata vinta dalla formazione bolognese dello Zinella Vip Bologna, che ha superato per 2-0 (25-21, 25-18) l’Univolley Tecnocasa Carpi. Con questo titolo, l’Under 13 6×6 porta a cinque i titoli regionali vinti dalla società biancorossa, che aveva già conquistato i titoli dell’Under 12 3×3, dell’Under 13 3×3, dell’Under 15 e dell’Under 17.

La Final Four Regionale Under 13 6×6 maschile è stata organizzata da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per conto della Fipav Emilia-Romagna, che le ha assegnato la manifestazione. A Fernando Cantarelli, responsabile del settore giovanile della società biancorossa, è stata consegnata una targa dalla Fipav Regionale per l’organizzazione dell’evento.

La finale ha visto i giovani biancorossi vincere in rimonta. Dopo aver perso il primo parziale, hanno pareggiato i conti nella seconda frazione di gioco, per poi vincere il terzo set con diversi punti di vantaggio (14-5, 22-9, 24-11). Il quarto parziale è stato equilibrato nella fase iniziale, poi i giovani biancorossi hanno allungato (11-7, 14-8, 16-11) e per Modena non c’è stato più nulla da fare.

Al termine della Finale Regionale, le premiazioni delle squadre sono state effettuate da Alessandro Fei, Hristo Zlatanov, Cesare Lucca (Presidente del Comitato Fipav Provinciale) e Giovanni Marani (Consigliere Regionale Fipav).

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – BPER Banca Modena Volley 3-1

(16-25, 25-18, 25-11, 25-16)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Jesse Chidiebere, Francesco Maria Bifulco, Giovanni Braghieri, Raffaele Guglielmetti, Enea Rossini, Antonio De Francesco, Nicolò De Francesco, Giorgio Cattivelli, Dimitrije Janicijevic, Ettore Fei, Lorenzo Bruno, Tommaso Losi, Diego Verdetti, Sergio Ferrari. All. Renato Barbon, Nicola Barbon.

Bper Banca Modena Volley: Leonardo Pirondi, Stefano Fantoni, Gabriele Nicolò Grasso, Luca Pigoni, Tommaso Andreozzi, Giovanni Salvioli, Samuele Pavani, Federico Livio Pederzini, Davide Cremaschi, Matteo Venturi, Umberto Bianchi, Lorenzo Dieci. All. Filippo Rovatti, Lisa Galeotti.

Arbitri: Alessia Bandieri di Reggio Emilia, Carlotta Lagonigro di Parma.