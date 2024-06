Gas Sales Bluenergy: Agricola nuovo responsabile Tecnico del settore giovanile

Importante novità per il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La società biancorossa nelle ultime ore ha infatti definito la figura del nuovo direttore tecnico del vivaio biancorosso: a supervisionare l’attività nella prossima stagione è stato chiamato Nicola Domenico Agricola.

Per l’esperto allenatore abruzzese, nato a Filetto in provincia di Chieti nel 1957, è un ritorno a Piacenza: dalla stagione 2008-2009 fino al 2013 è stato il Responsabile del Settore Giovanile e del Progetto per le Scuole Medie ed Elementari dell’allora Copra Volley Piacenza che militava in A1.

La scelta di Nicola “Nico” Agricola, allenatore di terzo grado Fipav e di secondo livello internazionale, conferma la volontà di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di continuare a puntare fortemente sul settore giovanile che è cresciuto negli ultimi anni sotto ogni punto di vista, portando, tra l’altro, in prima squadra Manuel Zlatanov.

Quello di Agricola è un nome parecchio noto nel mondo della pallavolo giovanile italiana: dopo aver mosso i primi passi vicino a casa, fra Marche ed Abruzzo (Chieti, Pescara e Fano) guidando per tre anni anche la formazione di A1 di Chieti, ha iniziato a girare l’Italia raccogliendo risultati importanti a Lamezia (promozione in A2), Gioia del Colle e Vibo Valentia (Coppa Italia di Serie A2) e curando costantemente sia l’attività della prima squadra sia quella giovanile.

Tanti i giocatori da lui scoperti o che ha allenato e fatto crescere: da Galassi a Polo per passare da Cavuto a Nelli e Giannelli nell’esperienza di Trento, Magalini e Zanotti quando era a Verona, Piano e Massari nella sua prima permanenza a Piacenza.

Dopo cinque stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Attività Giovanile della Tonno Callipo Vibo Valentia oltre che Responsabile del Progetto Scola Media e Scuole Elementare guidando tra gli altri i gruppi di serie B, serie C, Under 19, Under 17 e Under 15 nell’ultima stagione è stato il Responsabile del Settore Giovanile Nuova Pallavolo Consolini Settore maschile nonché allenatore della serie C, Under 19, Under 17e Under 15.

“Sono contento – ha sottolineato Nicola Agricola – di potere tornare a lavorare a Piacenza di cui ho un ottimo ricordo. Arrivo in una società nuova rispetto alla mia prima esperienza piacentina, arrivo in una società importane e molto ambiziosa in cui sono convinto si posa lavorare molto bene. Cercherò, come ho sempre fatto, di dare il massimo per quanto riguarda la mia professionalità, vedremo cosa riusciremo a fare. Ho seguito da lontano l’attività della società riguardo il settore giovanile, c’è voglia di fare e crescere ulteriormente, a fine settimana sarò a Piacenza per dare uno sguardo ai gruppi agonistici dell’Under 19, Under 17 e Under 15, fare alcune valutazioni dei singoli giocatori, conoscere lo staff con cui lavorerò e capire quali sono le migliorie e i margini di miglioramento su cui lavorare. Credo molto nella cultura del lavoro e mi piace modellare le mie esigenze di tecnico rispetto alla realtà in cui mi trovo”.

“L’approdo di Agricola in Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – evidenzia il Direttore Sportivo Ninni De Nicolo – conferma l’intenzione della società di continuare a lavorare ad alto livello nel settore giovanile anche nei prossimi anni puntando ad una intensificazione del lavoro sul territorio e sulle province limitrofe. Conosco Agricola, condivido le sue idee e il suo modo di lavorare, apprezzo la professionalità e l’esperienza. Siamo una società che crede nel lavoro, nella prossima stagione metteremo ancora più entusiasmo e passione nel settore giovanile, con particolare attenzione agli atleti piacentini ed alla formazione del nostro staff”.

LA SCHEDA

NICOLA DOMENICO AGRICOLA

nato a Filetto (Chieti)

il 14 gennaio 1957

Direttore Tecnico Settore Giovanile

1978-1980 Pallavolo Chieti – Allenatore giovanili

1980-1983 Pallavolo Chieti – 2° Allenatore e Responsabile del Settore Giovanile

1983-1986 Pallavolo Chieti A1 – Allenatore e Responsabile del Settore Giovanile

1984 Nazionale Italiana – collaborazione per le Olimpiadi di Los Angeles

1986-1988 Pallavolo Chieti C1 e B2 – Allenatore e Responsabile del Settore Giovanile

1988-1989 Vianello Pescara C1 – Allenatore

1989-1992 Pallavolo Chieti B1 – Allenatore e Responsabile del Settore Giovanile

1992-1995 Carifano Virtus Volley – Responsabile del Settore Giovanile

1995-1997 Carifano Virtus Volley A2 – Allenatore

1997-1998 Audia Scall Lamezia Terme – Allenatore B1 e promozione in A2, Coordinatore Settore Giovanile

1998-1999 Multiservizi Lamezia Terme – Allenatore A2 e Responsabile del Settore Giovanile

1999-2000 A.S.P.C. Gioia del Colle – Allenatore A2

2000-2002 Virtus Volley Fano – Responsabile del Settore Giovanile e Coordinatore Progetto Scuola Fipav Fano

2002-2003 Tonno Callipo Vibo Valentia A2 – Allenatore e Coordinatore Progetto Scuola

2003-2004 Arpav Lucrezia e Virtus Fano – Direttore Tecnico e Responsabile del Settore Giovanile

2005-2008 Tonno Callipo Vibo Valentia – Responsabile del Settore Giovanile e Responsabile progetto scuola

2008-2013 Copra Volley Piacenza – Responsabile del Settore Giovanile e Progetto Scuola

2013-2014 Itas Btb Trentino Volley – Direttore Tecnico Settore Giovanile

2014-2015 Apav Lucrezia – Allenatore serie C, Responsabile Settore Giovanile

2015-2016 Spedia Volley – Allenatore serie B, Responsabile Settore Giovanile

2016-2017 Apav Lucrezia – Allenatore serie C, Responsabile Settore Giovanile

2017-2018 Blu Volley Verona – Allenatore serie B e Under 18

2018-2023 Tonno Callipo Vibo Valentia – Responsabile settore giovanile e del Progetto Scuola Media ed Elementare

2023-2024 Nuova Pallavolo Consolini – Allenatore serie C e Responsabile Settore Giovanile

PALMARES

1 Coppa Italia di Serie A2 (2003)

1 Promozione in Serie A2 (1998)

1 Coppa Italia di Serie B (1998)

1 Promozione in Serie B2 (1987)