Mille atleti al Trofeo nazionale Vittorino da Feltre, vittoria alla squadra “Nera”

Vitto! Vitto! Vitto!”. Si alza forte l’urlo di gioia della squadra “Nera” della Vittorino da Feltre, profeta in patria per un trionfo dal sapore speciale. I portacolori biancorossi si aggiudicano così la 42esima edizione del Trofeo nazionale Vittorino da Feltre, importante evento agonistico natatorio organizzato dalla Società Canottieri piacentina e andato in scena in questo fine settimana.

C’è da dire che non è stato facile vista l’agguerrita concorrenza: quest’anno si sono presentati ai blocchi di partenza oltre mille atleti per un totale di 2700 atleti-gara in rappresentanza di 38 società natatorie provenienti, oltre che dall’Emilia Romagna, da Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Marche. I due giorni di competizioni, sotto la regia dell’allenatore Gianni Ponzanibbio, hanno emesso ieri pomeriggio il più bello dei verdetti: ad alzare la coppa al cielo è stata infatti la squadra “Nera” della Vittorino con 367.50 punti individuali, al secondo posto la DDS di Settimo Milanese (MI) con 362, terzo lo Sporting Club 63 Azzurro di Mozzate (CO). Premiate anche la quarta classificata Aquaclub Gialla di Grumello del Monte (BG) con 304 punti, la quinta Centro Nuoto Le Bandie A di Spresiano (TV) e la Phoenix Oro di Solbiate Olona (VA), quest’ultima con il privilegio di ricevere la targa dai campioni Giacomo Carini ed Emanuele Merisi. La Vittorino ha inoltre assegnato altri due importanti premi. Il primo è il “Memorial Angelo Alborghetti”, giunto quest’anno alla sua ventottesima edizione in onore dell’ex delegato provinciale della Federnuoto nella categoria Esordienti B: Ornella, moglie di Alborghetti e il figlio Andrea lo hanno consegnato alla squadra della CS Roero “Curtis” di Sommariva Perno (CN) prima con 220 punti individuali, secondo lo Sporting Club 63 Azzurro con 150, terza la Cloromania di Mantova con 110. Il secondo è il “Memorial Alberto Corti”, dodicesima edizione del riconoscimento a un giudice scelto dal gruppo Ufficiali di Gara della provincia di Piacenza, vinto da Barbara Gambazza che lo ha ricevuto da Simona Corti, figlia di Alberto.