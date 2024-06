Tour de France: diretta, trasmissione e podcast: le iniziative di Telelibertà

Sarà un momento unico e probabilmente irripetibile, manca ormai poco alla terza tappa del Tour de France che il 1 luglio partirà da Piacenza.

DIRETTA IL 1°LUGLIO

Telelibertà sarà presente quel giorno con uno speciale in onda per tutta la durata dell’evento, una diretta condotta dalla giornalista Nicoletta Marenghi che ci racconterà a ci farà vivere l’atmosfera della Grande Boucle proprio come se fossimo sul posto ad ammirare i grandi campioni in passerella per le strade della nostra città. Ma Editoriale Libertà è sul pezzo già da tempo per accompagnarci verso l’appuntamento del 1 luglio con contenuti e trasmissioni che si possono trovare online e vedere sul canale 5076 del digitale terrestre.

PODCAST ASPETTANDO IL TOUR

Il podcast intitolato “Aspettando il Tour de France” realizzato dal giornalista sportivo Claudio Barbieri è già disponibile con quattro puntate tra storie e leggende della più importante corsa ciclistica del mondo. Nei vari contenuti possiamo ascoltare aneddoti da chi l’ha corsa da protagonista, con uno sguardo alla “piacentinità” e i grandi campioni e campionesse che portano ogni giorno il nome della città in giro per il mondo. Ogni puntata un ospite diverso, per entrare nei segreti del grande ciclismo, quello che sbarcherà in città fra poche settimane. Non resta che indossare le cuffie, schiacciare play e cominciare questa grande corsa a tappe: “Tour de France tra storia e curiosità”, “Silvia Zanardi, la Gen Z di Piacenza”, “Giancarlo Perini: i miei dieci Tour de France” e “Giorgia Bronzini, dalla Graziella al Mondiale”.

TRASMISSIONE “ASPETTANDO IL TOUR”

C’è infine il nuovo format “Aspettando il Tour”, quattro puntate serali in onda ogni martedì alle ore 20.05 condotte da Nicoletta Marenghi insieme al giornalista esperto di ciclismo Claudio Barbieri che, nella cornice dello Spazio Rotative, ci aiuteranno ad entrare nell’atmosfera della Grande Boucle in compagnia di ospiti illustri. I primi due appuntamenti hanno visto protagonisti il giornalista Dario Ceccarelli e l’ex campionessa piacentina Giorgia Bronzini, domani sera andrà in onda la terza puntata con un altro piacentino che ha fatto la storia del ciclismo, Giancarlo Perini. Il quarto e ultimo appuntamento con il programma sarà martedì 25 giugno con una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Piacenza per gli ultimissimi dettagli sul gran giorno del 1 luglio. Tutte le puntate di “Aspettando il Tour” si potranno vedere, oltre che su Telelibertà sul canale 5076, anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it.