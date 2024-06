Il Piace accelera sul mercato: ufficiali gli arrivi di Mauri, Bitihene e Solerio

Mauri, Bitihene, Solerio.

Il Piacenza cala un tris di acquisti in poche ore e conferma di avere le idee molto chiare sulla prossima stagione, in cui l’unico obiettivo non potrà che essere la vittoria del campionato di Serie D.

A tal proposito, i biancorossi quasi certamente saranno inseriti nel girone B, lo stesso della stagione da poco conclusa.

Il direttore tecnico Antonio De Vitis e il direttore sportivo Alessio Sestu hanno ufficializzato gli arrivi dell’esterno Billy Bitihene (dal Caldiero, un anno di contratto più opzione per il secondo), del trequartista Mattia Mauri (fresco di promozione in Serie C con la Clodiense, un anno di contratto), e del difensore Mathias Solerio, dal Sangiuliano City, che ha firmato un annuale.



Capitolo giovani: gli under obbligatori saranno tre, confermatissimi Bassanini e Napoletano, con ogni probabilità si punterà su una coppia di portieri classe 2005, resta da completare il quadro.

Quasi impossibile la conferma di Iob, il nome più caldo è quello di Gabriele Argint: terzino destro romeno, classe 2006, di proprietà del Mantova con cui è sceso in campo per 3 volte nella cavalcata vittoriosa del girone A di Serie C.

Fra gli altri nomi, fari puntati su due 2004: il figlio d’arte Lorenzo Vigiani, fresco di vittoria della Coppa Italia Primavera con la Fiorentina e l’esterno Alberto Arcuri della Pistoiese, che ha appena concluso la sua seconda stagione di Serie D in prestito al Grosseto.