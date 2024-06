Tennis Borgotrebbia a un passo dalla massima serie: ora manca solo Bolzano

Solamente due partite dividono ora il Team Club Borgotrebbia dalla massima serie del tennis italiano. La squadra maschile piacentina, capitanata da Gianluca Beghi e Andrea Nociti, ha compiuto il primo passo decisivo nel turno dei playoff di Serie B1 eliminando il Tennis Club Poggibonsi con il risultato complessivo di 4-2.

i match

Un match combattuto sui campi in cemento del Borgotrebbia e risolto grazie al fondamentale apporto dei giovani del vivaio Alessandro Sartori e Luca Galazzetti. L’inizio tutto per i padroni di casa con Andrea Bolla che in poco più di un’ora si è sbarazzato di Andrea Turini con il punteggio di 6-4 6-1, lo stesso punteggio con il quale Alessandro Sartori ha centrato il secondo punto battendo Tommaso Lenzi. Ci sono volute poi quasi due ore e mezza a Gergely Madarasz per avere la meglio su Mateo Nicolas Martinez, un sofferto 6-4 5-7 6-4 che è valso il 3-0. A questo punto Poggibonsi ha calato gli assi e recuperato di forza, prima con Marco Angiolini che non ha avuto problemi a superare Luca Galazzetti con un netto 6-0 6-1, poi con il doppio forte formato da Andrea Turini e Mateo Nicolas Martinez che hanno vinto la “maratona” contro Andrea Bolla e Lorenzo Frigerio per 6-4 1-6 10-6.

L’ultima parola l’ha però avuta il Borgotrebbia con il doppio del vivaio, Luca Galazzetti e Alessandro Sartori hanno battuto Tommaso Lenzi e Marco Angiolini per 5-7 6-4 10-7 concludendo la contesa sul 4-2. Superato questo primo scoglio di playoff, ora la testa del Borgotrebbia è tutta sul secondo e ultimo turno: l’avversaria sarà il Tennis Rungg Sudtirol/Alpeker di Bolzano, l’andata si giocherà a Piacenza il 30 giugno e il ritorno il 7 luglio sui campi del Sudtirol a Cornaiano di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano): chi vince il doppio confronto sale quindi in Serie A2.