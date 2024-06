Canottaggio: finale tricolore e settimo posto per Leonardo Ghioni e Dario Guerra

Le acque del centro Schiranna, in provincia di Varese, hanno ospitato nei giorni scorsi i Campionati italiani Assoluti e Junior (Under 19) di canottaggio, a cui hanno preso parte con ottimi risultati anche quattro equipaggi della Vittorino da Feltre.

GHIONI E GUERRA SUGLI SCUDI

Nel doppio Junior, su trentadue equipaggi in gara, si sono messi particolarmente in luce Leonardo Ghioni e Dario Guerra, autori di una prestazione davvero entusiasmante.

I due giovani canottieri biancorossi, dopo aver vinto la propria batteria di qualifica al termine di un serrato testa a testa con l’equipaggio della Canottieri Trieste, si sono giocati in semifinale l’accesso alla gara che assegnava le medaglie. Ghioni e Guerra hanno concluso al quarto posto la semifinale, guadagnando meritatamente l’accesso alla finalissima che li ha visti concludere al settimo posto, un risultato davvero prestigioso per i due giovani e promettenti atleti della Vittorino.

GLI ALTRI RISULTATI

Sempre nel doppio Junior, eliminazione ai recuperi, invece, per l’altro equipaggio biancorosso formato da Luca Groppi ed Emanuele Bergonzi (quest’ultimo, al suo primo anno di attività agonistica). I due giovani atleti piacentini sono stati costretti a ritirarsi durante la gara causa una rottura tecnica dell’imbarcazione.

Prestazione sfortunata, invece, per Marco Tinelli e Matteo Sardi che, pur essendo ancora atleti Under 17 hanno gareggiato nella categoria Junior (Under 19); per loro ottima prova in semifinale conclusa al quinto posto, fuori dalla finalissima per una sola posizione.

i risultati in campo femminile

In campo femminile si è concluso in semifinale, terminata con il quinto posto, il per-corso agonistico di Sonia Ghinelli e Viola Ferrari, con quest’ultima ancora appartenente alla categoria Under 17.

Prestazione da podio, invece, per la piacentina Gemma Ghinelli, atleta cresciuta agonisticamente con i colori della Vittorino ma da un anno tesserata per la Canottieri Rowing Club Genovese, sodalizio della città in cui la giovane atleta piacentina si è trasferita per motivi di studio. Insieme alle compagne di squadra Elisa Pecorella, Vittoria Fanfani e Vittoria Tonoli, Ghinelli è salita sul secondo gradino del podio nella gara del quattro, vincendo la medaglia d’argento alle spalle dell’equipaggio del Cus Torino (terzo posto per la Canottieri Saturnia).

i prossimi impegni

I canottieri della Vittorino da Feltre torneranno nuovamente in acqua il 13 e il 14 luglio, sempre a Varese, per i Campionati Italiani riservati alle categorie Ragazzi (Under 17), Under 23 ed Esordienti.