Tour de France, 10 giovani ciclisti faranno da apripista: “Che emozione”

Grande emozione per i dieci giovani ciclisti piacentini o di squadre nostrane che coroneranno il sogno di pedalare in apertura del Tour de France.

Le giovani promesse (cinque maschi e altrettante femmine scelti tra le categoria Allievi e Juniores) faranno da apripista in occasione della tappa del primo luglio che partirà da Piacenza e arriverà a Torino grazie a una consolidata idea degli organizzatori della Grande Boucle.

Tre saranno i momenti chiave di una giornata per loro indimenticabile. Come i corridori professionisti, saranno presentati dallo speaker del Tour de France sul podio-firma davanti al pubblico prima di raggiungere la linea di partenza, dove inizieranno a pedalare 20 minuti prima della sfilata della carovana pubblicitaria.

Il loro primo “compito” sarà pedalare (senza competizione interna) per i primi trenta chilometri prima di venire caricati dai veicoli ufficiali del Tour de France seguendo la tappa nel “cuore” della carovana pubblicitaria. Infine, torneranno in sella per affrontare gli ultimi trenta chilometri della frazione prevista per i campioni, tagliando la linea d’arrivo e iniziando a scaldare il clima in vista della conclusione dei “big”.

Infine, raggiungeranno il podio protocollare per le foto di rito e la consegna di una medaglia ricordo.

CHI SONO I GIOVANI CICLISTI CHE FARANNO DA APRIPISTA AL TOUR DE FRANCE

In campo femminile, Arianna Giordani (piacentina classe 2006) si aggiungerà alla compagna di squadra alla Racconigi Alessia Sgrisleri (2006 di Carpaneto); stessa età per Greta Pighi, piacentina del Team Biesse Carrera dove milita anche la 2009 carpanetese Beatrice Naturani. L’alessandrina della Bft Burzoni VO2 Team Pink Marisol Dalla Pietà (2006) conclude il quintetto rosa. In campo maschile, l’aggiunta è quella del biker piacentino Junior Elia Rial (Team Scott), che si affianca agli Allievi del Pontenure Riccardo Conti e Nicolas Achilli, mentre il Pedale Castellano sarà presente con gli Allievi Riccardo Pagani (originario di Rottofreno) e Massimo Daturi, pavese in forza al sodalizio valtidonese.