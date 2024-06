Formula 4, Leonardo Fornaroli si lancia all’assalto del Gran Premio d’Austria

Appuntamento importante in Formula 4 per il pilota piacentino Leonardo Fornaroli, che sabato 29 e domenica 30 giugno darà l’assalto al Gran Premio d’Austria.

Il giovane talento della Trident, attuale leader del campionato, si è presentato a Spielberg in pompa magna, registrando – nelle prove libere mattutine di oggi, sabato 28 giugno – un ottimo terzo miglior tempo. Purtroppo, nelle qualifiche del pomeriggio, ha dovuto abortire un giro lanciato perché frenato da un’altra vettura.

Il pilota piacentino è poi poi riuscito a piazzare un altro ottimo giro, ma la giuria gli ha negato il tempo per track limit.

Quindi, nel caso non venisse accettato il ricorso del Team Trident, Fornaroli sabato e domenica partirà dalla 24° posizione. In questo caso, dovrà lanciarsi in una corsa votata alla rimonta.