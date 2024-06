Mondiali di Motonautica, per Max Cremona potrebbe essere il giorno giusto

Brevi ma intensi. I campionati mondiali di motonautica riservati alle classi F125 e F250 si concludono in questo weekend sulle acque di Znin (Polonia) ed i giochi sembrano ormai fatti. Mattia Calzolari e il piacentino Max Cremona conducono a punteggio pieno (40 punti) e solo un uragano di avversità negative potrebbe ribaltare le classifiche.

F125

Calzolari ha confermato tutte le sue doti a Boretto Po dinnanzi ai suoi tifosi. Adesso ha 8 punti di vantaggio sull’accoppiata Sinoracky–Mantripp e ciò vuol dire che sarebbe sufficiente conquistare il quarto posto per fregiarsi del titolo mondiale. Però il pilota reggiano va talmente forte che guarderà alle sue spalle chi tra il polacco Sinoracky e l’inglese Mantripp si siederà sul secondo gradino del podio. In gara anche Nicolò Darai (Effeci Racing) e il cremonese Ghiraldi.

f250

A differenza di Calzolari, il piacentino Max Cremona ha “solo” 6 punti di margine sull’inglese Turner e 8 sul bulgaro Todorov. Ciò vuol dire che necessita il terzo posto per svettare sul trono del mondo. Ma “super Max” viene da 10 manche vinte consecutivamente e non vede l’ora di impinguare il suo palmares di vittorie. Gli avversari diretti ci proveranno, ma con ben poche chance: Max sembra imbattibile. In corsa anche l’abruzzese Pasquale Contento.

F500

Terza tappa (di 4) per questa categoria che da un paio d’anni a questa parte ha consacrato il talento di Marcin Zielinski. Il pilota polacco “gioca in casa” e può calare un magico tris di vittorie. Alle sue spalle un tenacissimo Robert Hencz non molla l’inseguimento come del resto Marian Jung. Speranze al lumicino per l’estone Erko Aabrams e per Attila Havas mentre il piacentino Giuseppe Rossi cercherà di strappare l’album dei brutti ricordi di Znin con una prestazione di livello pur essendo fuori dai giochi.