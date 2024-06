Sei giorni delle rose al via: anche Fiorenzuola mette la maglia gialla

La 27esima edizione della Sei Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola scatterà domani, sabato 29 giugno e si concluderà il 4 luglio.

In scena andrà una settimana ricca di Gran premi internazionali, con fior di campioni in gara in tante specialità (12); la manifestazione sarà ancora una volta di classe 1, il massimo rango internazionale con punti validi per il ranking che qualifica a Mondiali e Olimpiadi.

Quest’anno, la Sei Giorni delle Rose Internazionale renderà omaggio al Tour de France non solo con la locandina a sfondo giallo (il colore della Grande Boucle), ma anche con la serata di gala a tema nella serata di domenica, l’immediata vigilia del grande giorno per Piacenza, il primo luglio, con la tappa che partirà dalla nostra città per arrivare a Torino.

Guidati dal ct Marco Villa, nel capoluogo valdardese correranno campioni del calibro di Elia Viviani, Simone Consonni, Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Mattia Pinazzi e Manlio Moro, oltre ad altri giovani di prospettiva come per esempio Matteo Fiorin. Non da meno il cast “rosa” della nazionale azzurra, con le bergamasche Martina Fidanza, Chiara Consonni, la giovane cremonese Federica Venturelli, la neocampionessa italiana a cronometro Vittoria Guazzini e anche la piacentina Silvia Zanardi, classe 2000 e nata proprio a Fiorenzuola a poche centinaia di metri dal velodromo. Per lei, la gara veramente di casa a cui è tanto legata, poi ci sarà spazio per la strada con la partecipazione al Giro D’Italia Women dal 9 al 14 luglio.