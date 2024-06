Con la Firenze-Rimini è partito il Tour de France: prima tappa a Bardet

Romain Bardet (DSM-Firmenich PostNL) ha vinto la prima tappa del Tour de France 2024, partito per la prima volta in Italia, da Firenze, indossando la maglia gialla di leader della classifica.

Sul traguardo di Rimini, dopo 206 chilometri di corsa, il francese ha preceduto il compagno di squadra Frank Van den Broek, beffando per pochi secondi il gruppo che puntava alla volata.

Il francese non aveva mai indossato la maglia gialla nel corso della carriera e c’è riuscito nella prima tappa di quella che sarà la sua ultima partecipazione.

Grazie all’aiuto del compagno di squadra, è riuscito a portare a termine l’impresa precedendo di soli cinque secondi il gruppo arrembante, con la volata che è stata vinta da Wout Van Aert davanti a Tadej Pogacar. Decimo posto per l’italiano Alberto Bettiol.

Domani la seconda tappa Cesenatico-Bologna (200 km), lunedì la Piacenza-Torino (229 km) e martedì Pinerolo-Valloires (138 km), quarta e ultima in territorio italiano.