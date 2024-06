Formula 3, ottima sprint race di Leonardo Fornaroli al Gran Premio d’Austria

Nonostante sia partito dalla 24° posizione dopo le penalità inflittegli nel corso delle qualifiche di venerdì pomeriggio, oggi – sabato 29 giugno – il pilota piacentino che corre in Formula 3, Leonardo Fornaroli, è riuscito ancora una volta a stupire tutti al Gran Premio d’Austria.

Sul circuito di Spielberg si è infatti corsa la Sprint Race: il talento del Team Trident, attualmente al comando del campionato, come da strategia, oggi doveva “solo” spingere il più possibile senza eccessivi tatticismi. Detto fatto: Fornaroli ha voluto dimostrare che quel posto in griglia non gli si addice e c’è riuscito a suon di sorpassi, ben 12, in 16 giri totali. Con tutta probabilità, senza le due safety car che hanno ridotto i giri a disposizione, sarebbe rientrato a punti nella Top Ten.

“Sono soddisfatto – ha commentato a fine corsa il pilota – soprattutto perché, pur partendo dalle retrovie, siamo riusciti a dare vita a una gara molto divertente. In particolare, ho completato un bel po’ di sorpassi: il ‘corpo a corpo’ è sempre stato un mio punto debole e sono felice di essermi fatto valere sfruttando proprio questo fondamentale. Peccato per le due safety car che non ci hanno permesso di concludere tutti giri disponibili, ma nonostante questo è stata comunque una bella rimonta. Ci dà tanta carica in vista di domani”. Domenica 30 giugno, infatti, è in programma la decisiva Feature Race e Fornaroli ha tutte le intenzioni di rubare ancora una volta la scena.