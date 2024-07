Basket A2, l’Assigeco si rinforza con il giovane playmaker Saverio Bartoli

Prosegue a gonfie vele la campagna di mercato estiva dell’Assigeco Piacenza: dopo le conferme di Querci, Serpilli, D’Almeida e Bonacini, la società ha messo a segno un importante acquisto: si tratta del classe 2000 Saverio Bartoli, primo nuovo volto per la stagione 2024/2025 e reduce da una stagione trascorsa tra Cividale e Verona.

l’identikit del nuovo regista

Playmaker di 194 centimetri per 89 chili e nativo di Spoleto, Saverio muove i primi passi con la palla a spicchi nella sua città natale, prima di proseguire il suo percorso di crescita tra il settore giovanile della Stella Azzurra Roma e quello della Mens Sana Siena. Dal 2018/2019 gioca in Serie B vestendo le maglie di San Vendemiano, Lucca e soprattutto Cecina, dove fattura 13.6 punti, 5.0 rimbalzi e 4.5 assist di media.

Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata in Serie A2 di Chieti, dove resta per un biennio prima di trascorrere l’ultima stagione sportiva tra Cividale e Verona, condividendo lo spogliatoio con suo fratello minore Vittorio. Adesso la chiamata dell’Assigeco pronta a dargli un ruolo da protagonista.

l’esperienza in azzurro

Nel suo curriculum Saverio vanta anche diverse esperienze con la canotta azzurra: nell’estate 2022 ha infatti ricevuto la chiamata della Nazionale Sperimentale, partecipando al Global Jam Tournament di Toronto, mentre nella scorsa off season è stato convocato da coach Edoardo Casalone con la Nazionale Green Team, prendendo parte a due amichevoli contro la Spagna.

le prime parole di bartoli da regista biancorossoblu

“Sono molto contento di aver firmato per l’Assigeco Piacenza, una società che si è sempre distinta per aver fatto degli ottimi campionati in Serie A2 valorizzando tanti giocatori” ha spiegato Bartoli. “Fin dai primi colloqui ho percepito tanta fiducia da parte di coach Salieri e del direttore sportivo Alessandro Pagani, e mi ha intrigato molto l’idea di far parte di questa squadra. Parlando anche con Michele Serpilli, mio compagno di squadra a Chieti, ho avuto la conferma che è una società dove si lavora davvero bene, quindi non ci ho pensato più di tanto e sono stato subito entusiasta di accettare la proposta. L’idea di gioco che mi è stata presentata mi piace molto: credo che possiamo fare un ottimo campionato”.