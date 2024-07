Gas Sales, Brizard vince la VNL con la Francia: premiato Mvp e miglior palleggiatore

Dietro la vittoria della Francia alla Volleyball Nations League c’è anche il suo “zampino”: il capitano della Gas Sales Bluenery Piacenza, Antoine Brizard, ha guidato i transalpini alla conquista del torneo, ultimo test in vista della partecipazione alle tanto attese Olimpiadi, che si svolgeranno proprio in Francia dal 26 luglio all’11 agosto.

la finale vinta e i premi individuali

La Francia vince così per la seconda volta in tre anni la VNL maschile, battendo a Lodz (Polonia) per 3-1 il Giappone (23-25, 25-18, 23-25, 23-25) nella finalissima. Ed è il secondo successo nel giro di tre anni per la formazione guidata in panchina da Andrea Giani e in campo dal biancorosso Brizard. Il regista del club biancorosso, inoltre, dopo aver ricevuto il premio come migliore palleggiatore è stato premiato anche come Mvp (miglior giocatore) della manifestazione. Ora sotto con i Giochi Olimpici, dove la Francia – in quanto Paese organizzatore – cercherà anche in questo caso di arrivare a giocarsi l’ambita finale.