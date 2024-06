Il Tour de France è a Piacenza: la diretta di Telibertà e Liberta.it dalle 9 alle 12

Tutto pronto a Piacenza per il Tour de France: l’emittente dei piacentini, questa mattina lunedì 1°luglio, sarà in diretta dalle 9.00 alle 12.00 per far vivere ai telespettatori una giornata unica e irripetibile.

Le emozioni dell’attesa, la sfilata lungo le vie del centro, la partenza della gara e il passaggio in provincia saranno testimoniati dai giornalisti in diretta con interviste ad autorità, sportivi, tifosi, appassionati, curiosi e turisti arrivati in città per non perdere l’appuntamento con la storia. Telelibertà, per ragioni di diritti, non potrà mostrare le immagini della gara, ma a compensare la mancanza ci saranno le emozioni uniche delle voci dei cittadini che racconteranno le sensazioni di un’avventura da tramandare ai posteri.

DOVE VEDERE LA DIRETTA

La diretta sarà visibile sul canale 76, sul sito www.liberta.it dalle 9.00 alle 12.00 e dal giorno successivo on demand su www.teleliberta.tv.