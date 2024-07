Cambio di vertice del Lions Club Piacenza: Bragalini nuova presidente

Importante passaggio di consegne quello che è avvenuto ai vertici del Lions Club Piacenza Gotico, dove l’imprenditrice Nadia Bragalini è diventata la nuova presidente del sodalizio succedendo a Roberto Zermani Anguissola. Si tratta di una carica di prestigio molto importante per il servizio rivolto al prossimo. Nadia assume lo scettro come 37esimo presidente di un club particolarmente attivo e rinomato. Le dichiarazioni della neopresidente «La soddisfazione è notevole mi sento motivata e accolgo la nomina con entusiasmo. Questo ruolo non solo rappresenta un riconoscimento personale, ma anche un’opportunità per continuare a fare del bene alla comunità. Il mio orgoglio è amplificato da un altro motivo significativo: il club, infatti, è uno dei pochissimi a livello nazionale ad aver espresso ben tre governatori. Salvino Dattilo ha ricoperto il ruolo tra il 2002 e il 2003, Franco Rasi tra il 2010 e il 2011, e più recentemente, Massimo Camillo Conti è stato governatore nel 2022\2023. Complimenti al precedente presidente per la splendida annata appena conclusa».

Il progetto

Nadia intende promuovere una serie di iniziative che riflettano i valori fondamentali del club, mettendo sempre al centro l’importanza dell’altruismo e del supporto reciproco. «Sono pronta a guidare il club verso nuovi successi, mantenendo viva la tradizione di eccellenza che lo contraddistingue. Spero di ispirare e motivare i soci del club a raggiungere obiettivi ambiziosi e a realizzare progetti che possano avere un impatto duraturo. Il nostro club ha una lunga tradizione di eccellenza e di servizio alla comunità. La mia visione è quella di un club dinamico e proattivo, dove ogni membro può esprimere al meglio il proprio potenziale e lavorare insieme per il bene comune». In un contesto globale dove le difficoltà economiche, sociali e ambientali si intrecciano in modi sempre più complessi, il ruolo dei Club Lions diventa ancora più cruciale. «Dobbiamo essere pronti a rispondere alle esigenze della nostra comunità – conclude la neo presidente – con creatività ed empatia, trovando soluzioni innovative e sostenibili che possano alleviare il disagio e migliorare la qualità della vita di chi ci circonda. Sarà un anno di grande lavoro, mi auguro anche di soddisfazioni, perché nulla è più gratificante che vedere i risultati di un impegno riflessi nel sorriso di chi ha ricevuto il nostro aiuto».