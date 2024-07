L’uomo mascherato resta al Piacenza: Simone Iob rinnova per un anno

L’uomo mascherato resta in biancorosso: il Piacenza Calcio ha comunicato ufficialmente che il Simone Iob ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 3o giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Nella scorsa stagione il classe 2004, di proprietà dell’Udinese, era stato uno dei migliori: dopo una partenza molto difficile, aveva vissuto una prepotente crescita agli ordini di mister Stefano Rossini. Nel corso di una gara si era rotto il naso, nelle partite successive indossò una maschera protettiva che divenne il suo portafortuna, tanto da tenerla anche quando non ne aveva più effettivamente bisogno.