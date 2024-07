Piacenza Baseball, il derby contro Sala Baganza è cruciale in ottica salvezza

Atteso appuntamento domenica 7 luglio per il Piacenza Baseball che allo stadio De Benedetti ospita il Sala Baganza secondo della classe in Serie B (con gara 1 alle 11.00 e gara 2 alle 15.00).

derby ad alto rischio

Un derby ad alto rischio che coglie i biancorossi in un momento tutt’altro che smagliante: dopo un girone d’andata in gran spolvero che l’ha tenuta costantemente al terzo posto, la squadra allenata da coach D’Auria ha intrapreso il ritorno con qualche titubanza che nell’ultimo periodo l’ha portata prima a pareggiare a Milano con l’Ares e dopo a perdere due volte domenica scorsa a Parma con lo Junior. La conseguenza più immediata è stata quella di scalare al quinto posto in classifica, un po’ più lontano dal Sala Baganza che arriva al De Benedetti in piena bagarre play-off. I salesi sono i candidati più credibili, insieme alla capolista Avigliana, per un posto ai play-off che li rimetterebbe in corsa per un pronto ritorno in A dopo la retrocessione dell’anno scorso.

test importante in ottica salvezza

Un derby vero con in palio una posta importante. Qualche settimana fa avrebbe consentito al Piacenza di coltivare il sogno di un possibile avvicinamento alla soglia play-off mentre ad oggi non può più prestarsi ad ambiziose interpretazioni visto che per i nostri la priorità è diventata quella, più saggia, di guardarsi alle spalle e, fin che c’è tempo, raggranellare il più presto possibile i punti indispensabili a raggiungere una salvezza in serenità.

LE ALTRE PARTITE

Avigliana Rebels-Junior Parma, Ares Milano-Brescia e Altopiano Seveso-Porta Mortara Novara.

CLASSIFICA

Avigliana Rebels 833 (18-15-3), Sala Baganza 737 (19-14-5), Altopiano Seveso 556 (18-10-8), Junior Parma 500 (18-9-9), Piacenza 471 (17-8-9), Brescia 444 (18-8-10), Ares Milano 300 (20-6-14), Porta Mortara Novara 200 (20-4-16).

GIOVANILI

Dopo l’ennesimo rinvio mercoledì causa il maltempo per l’U18 che a questo punto vede arrivare a quattro il numero dei recuperi che dovrà giocare, domenica mattina trasferta a Parma, contro la Crocetta, per il Piacenza U14 (inizio alle 10.30).