Problema in partenza, nella Sprint di Silvestone Fornaroli costretto a un’altra rimonta

Questa mattina il programma del pilota piacentino di Formula 3 Leonardo Fornaroli a Silverstone prevedeva la Sprint Race, ma, dopo un’ora d’attesa in pit lane sotto la pioggia, il direttore gara ha deciso di posticipare la corsa perché le condizioni meteo erano troppo avverse.

Alle 18.00 finalmente il via, ma purtroppo la Dallara del piacentino ha avuto un problema e Leonardo, che partiva nono, in un attimo si è ritrovato al 20 posto.

Altra gara in salita, quindi, ma Fornaroli con una guida molto determinata è riuscito a risalire ancora una volta fino al 10 posto, in zona punti.