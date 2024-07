Gas Sales Bluenergy, il libero Loreti in Olanda agli Europei con la nazionale under 22

Il libero Luca Loreti, classe 2005 e neoacquisto di Gas Sales Bluenergy Piacenza, sarà protagonista da martedì 9 luglio in Olanda con la Nazionale Under 22 al acmpionato europeo under 22 maschile giunto alla seconda edizione.

La nazionale azzurra, guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, dopo i vari collegiali tra Cavalese e Firenze, è partita stamattina alla volta dell’Olanda per raggiungere Amsterdam e poi spostarsi ad Apeldoorn, sede che ospiterà la Pool II dove oltre all’Italia sono inserite Repubblica Ceca, Francia e Portogallo.

Nella Pool I in programma a Groningen sono state invece inserite Ungheria, Polonia, Spagna e i padroni di casa dell’Olanda.

L’Italia si presenta alla manifestazione da Campione in carica dopo il trionfo ottenuto nella prima storica edizione dei Campionati Europei Under 22 svoltasi a luglio del 2022 in Polonia. Buona parte del roster proviene dalla medaglia d’Argento conquistata ai Campionati del Mondo Under 21 andati in scena lo scorso luglio a Manama, in Bahrein. Stessa squadra che qualche giorno dopo staccò anche il pass per questo Europeo grazie al primo posto ottenuto nel Torneo di Qualificazione di Marsicovetere (PZ).

IL CALENDARIO POOL II

Martedì 9 luglio

Italia- Repubblica Ceca (ore 16.30)

Francia – Portogallo (ore 19.30)

Mercoledì 10 luglio

Repubblica Ceca – Portogallo (ore 16.30)

Italia – Francia (ore 19.30)

Giovedì 11 luglio

Repubblica Ceca – Francia (ore 16.30)

Portogallo – Italia (ore 19.30)

Sabato 13 luglio

SEMIFINALI (Apeldoorn)

1st Pool I-2nd Pool II

1 st Pol II-2nd Pool I

Domenica 14 luglio

FINALI (Apeldoorn)

Finale 3°-4° (ore 15.00)

Finale 1°-2° posto (ore 18.00)

ROSTER DELL’ITALIA

PALLEGGIATORI: Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza.

SCHIACCIATORI: Jan Feri, Riccardo Iervolino, Lorenzo Magliano, Mattia Orioli, Federico Roberti.

OPPOSTO: Tommaso Barotto.

CENTRALI: Cosimo Balestra, Filippo Bartolucci, Mattia Eccher, Nicolò Volpe. LIBERI: Luca Loreti, Matteo Staforini.

LO STAFF

Vincenzo Fanizza (Primo allenatore), Mario Di Pietro (Secondo Allenatore), Giacomo Bozzo (Assistente Tecnico), Stefano Recine (Dirigente Accompagnatore), Domenico Capodiferro (Medico), Filippo D’Elia (Fisioterapista), Giuseppe Brogneri (Preparatore Atletico), Annalisa Pinto (Scoutman), Enrico Cecamore (Team Manager).