Il meteo beffa Fornaroli: a Silvestone non piove e il piacentino finisce settimo

Domenica sfortunata per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino di Formula 3, rimasto beffato della bizze del maltempo sul mitico circuito inglese di Silvestone.

Dato che le condizioni continuavano a cambiare, per tutti i team è stato veramente difficile montare le gomme giuste. Chi ha scommesso sulle slick ha “indovinato” perché alla fine della gara di questa mattina la pista si è asciugata e tutte le vetture che le avevano montate sono risalite fino alla testa della corsa.

Sfortunatamente Fornaroli (team Trident) montava le rain e non è riuscito a ottenere il risultato che avrebbe meritato. Leonardo aveva, infatti, condotto un’ottima gara fin dalla partenza dalla quarta piazza in griglia, portandosi fino alla seconda posizione. Molti incidenti e relative safety car hanno ulteriormente complicato la Feature Race, che nel finale, con la pista diventata asciutta ha permesso, a molti piloti con le slick di risalire rapidamente. Così il piacentino è riuscito a resistere e ad arrivare settimo, grazie anche a un altro bel sorpasso su Browing (suo rivale in chiave campionato), finendo primo dei piloti con le rain.

Si chiude quindi la trasferta inglese con Fornaroli al quarto posto in classifica generale.

LE PAROLE DI LEONARDO FORNAROLI

“Anche oggi sono stato molto sfortunato, il meteo prevedeva molta pioggia da metà gara in poi, quindi abbiamo tenuto le rain. Non è andata così e siamo rimasti beffati, ma non ci abbattiamo: mancano tre gare e siamo già focalizzati su quelle”.