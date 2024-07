Pattinaggio artistico a rotelle, terzo posto agli Italiani per Bozzini: ora gli Europei

La classe non è acqua. Il campione piacentino di pattinaggio artistico a rotelle Alessandro Bozzini continua a mietere successi e a conquistare medaglie: l’ultima in ordine di tempo se l’è infilata al collo qualche giorno fa ai Campionati italiani, che Bozzini ha vissuto in compagnia di una nuova partner. Dopo il saluto a gennaio della bolognese Alice Piazzi, che per anni ha gareggiato e vinto insieme all’alfiere del Pattinaggio Artistico Piacenza, è arrivato il momento della giovanissima Gloria Di Bella della Polisportiva Pontedera, con la quale Bozzini sta già maturando un feeling vincente.

Dulcis in fundo, per Bozzini e Di Bella è arrivata anche la convocazione agli Europei in programma tra due settimane in Portogallo: una competizione che Alessandro ha già vinto nel 2021 e nel 2023, senza contare il secondo posto centrato nel 2022.