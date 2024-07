Come restare aggiornati su tutti gli affari del calciomercato piacentino dalla Serie D alla Terza categoria? Come conoscere meglio i calciatori piacentini che giocano lontano dalla nostra provincia, ma che qui mantengono salde le radici?

Come arrivare in forma all’inizio della preparazione con la propria squadra, evitando figuracce con il mister e prevenendo gli infortuni?

Tre domande, una sola risposta: guardando Zona CalcioEstate, lo spin off estivo della trasmissione di Telelibertà che da oltre 20 anni accompagna gli appassionati piacentini.

L’appuntamento è per sei lunedì consecutivi su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.

Si comincia questa sera, da una nuova e bellissima location: la piscina di Borgonovo, che ospiterà il conduttore Michele Rancati e i suoi ospiti.

Francesco Biniprimo ospite

Il primo sarà Francesco Bini, toscano di nascita, ma piacentino di adozione, fresco di accordo con il Nibbiano&Valtidone, ambiziosa squadra diEccellenza, che rappresenta la sua quarta squadra nella nostra provincia.

Come spiegherà nella sua intervista, Bini era giunto da ragazzino nelle giovanili di Piacenza, arrivando poi a giocare in prima squadra inSerie B.

Nella sua lunga e fortunata carriera, il difensore classe 1989 ha poi giocato anche nel Pro Piacenza e nella Vigor Carpaneto, oltre ad aver vestito le maglie di altri club come Cremonese, Reggina, Mantova e Treviso.

Sposato con una piacentina doc e padre di due bimbi, negli ultimi aveva accettato proposte dalla Serie D da squadre più vicine alla nostra provincia, nel frattempo diventata la sua “casa”.

Preparazione atletica settimana per settimana

Ma Bini sarà protagonista anche della seconda parte di Zona Calcio Estate.

Grazie alla sua qualifica di personal trainer affiancherà il padrone di casa Paolo Beghi (gestore della piscina di Borgonovo e socio del poliambulatorio Gymed) per offrire ai calciatori in “off season” una preparazione atletica che consenta loro di arrivare in perfetta forma all’inizio degli allenamenti delle rispettive squadre.

Tre sedute a settimana per sei settimane, perfettamente spiegate e facilmente replicabili da tutti.

Infine, i consigli per prevenire e trattare eventuali infortuni da parte dei professionisti del centro Gymed.

Zona Calcio Estate è stata realizzata con il fondamentale contributo di Matteo Capra e Davide Franchini, tecnici di Telelibertà.