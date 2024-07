Bini apre Zona Calcio Estate: “Piacenza è casa, il mio futuro è da allenatore”

Il racconto di un percorso calcistico lungo due decenni nelle parole di Francesco Bini, primo ospite di Zona Calcio Estate, lo spin off estivo della trasmissione di Telelibertà che da oltre 20 anni accompagna gli appassionati piacentini.

L’esperto difensore classe ’89 ha risposto alle domande del conduttore Michele Rancati, partendo proprio dal suo approdo al Piacenza Calcio: “Arrivai dalla mia Toscana a soli 16 anni e l’impatto non fu semplice, ma fui aiutato da allenatori importanti come Papais e Lucci. Nelle stagioni seguenti arrivarono l’esordio in Serie B con Somma e tante presenze con Pioli, Ficcadenti e Madonna”.

Bini ha poi ripercorso le esperienze dei prestiti con Cremonese e Reggina, il recente passato in Serie D, ma anche dei due ritorni in biancorosso e delle ottime tre stagioni nel Pro Piacenza di Franzini e Viali, due dei suoi maestri che lo hanno spinto a considerare una futura carriera in panchina.

A completare l’intervista, gli aggiornamenti dalla redazione da parte del giornalista Paolo Borella, dedicati al calciomercato di Piacenza, Fiorenzuola e dei dilettanti.

Fra questi ultimi il Nibbiano, prossima squadra dello stesso Bini.

Il difensore, qualificato anche come personal trainer, ha infine completato la puntata insieme al padrone di casa della location della piscina di Borgonovo Paolo Beghi, mostrando la prima seduta di allenamento per i calciatori in “off season”.

Chiusura con i consigli per prevenire e trattare gli infortuni da parte dei professionisti del centro Gymed.