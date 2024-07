Impresa storica del Tennis Borgotrebbia: la promozione in A2 è finalmente realtà

Il Team Tennis Borgotrebbia scrive la storia di questo sport per tutta la provincia di Piacenza, batte per 4-2 in trasferta il Tennis Rungg Sudtirol/Alpeker di Bolzano nell’ultimo e decisivo turno di playoff di Serie B1 salendo così in Serie A2.

impresa in salita

Eppure, le cose si erano messe male in mattinata, con Luca Galazzetti che appare in netta difficoltà contro Hugo Voljacques e perde malamente per 6-0 6-2 in soli 56 minuti. Arriva poi anche la sconfitta di Alessandro Sartori, che combatte e porta la contesa al terzo set, ma alla fine capitola per 6-3 6-7 6-0 contro Maximilian Figl in 2 ore e 54 minuti. Sotto 2-0, entrano in campo i “pezzi da novanta” per il Tennis Borgotrebbia, con Gergely Madarasz che accorcia le distanze in 1 ora e 42 minuti battendo per 7-6 6-2 Nicolò Toffanin. Ci si mette anche la pioggia a complicare le cose, in particolare a Lorenzo Frigerio che ha in mano il match più delicato e se lo vede interrompere sotto di un set: quando si riprende, il piacentino è una furia e recupera alla grande andando a vincere per 1-6 6-2 6-3 contro Daniel Lechner (il timer alla fine segnerà ben 3 ore e 36) rimettendo tutto in parità.

COLPO DI RENI DECISIVO

Come all’andata, si va ai doppi sul punteggio di 2-2, ma questa volta è tutta un’altra musica con Gergely Madarasz e Andrea Bolla che in 1 ora e 14 superano al super tie break Nicolò Toffanin e Sebastian Krzysztof Brzezinski per 6-3 3-6 10-3. La parola fine la mettono i due giovani del vivaio, Luca Galazzetti e Alessandro Sartori che in 1 ora e 14 superano Hugo Voljacques e Maximilian Figl per 6-4 6-3.