Olger Merkaj è un nuovo giocatore del Fiorenzuola: oltre 50 goal all’attivo

Il Fiorenzuola annuncia di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Olger Merkaj fino al 30/06/2025. Seconda punta di origine albanese, classe 1997, Merkaj è una seconda punta di 181 cm di altezza da oltre 200 presenze in Serie D in carriera, con oltre 50 goal all’attivo.

Nato a Valona, in Albania, Merkaj arriva in Italia all’età di otto anni, dove entra nel settore giovanile della Sampdoria. Dopo essersi formato in terra ligure, arriva la prima chiamata tra i professionisti in Serie C con il prestito al Tuttocuoio. Qui mette a referto un bottino personale di 4 reti in 16 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Da lì la chiamata in Serie D al Casale, prima di una serie di esperienze che lo portano a vestire tra le altre le maglie di Chieri e Bra, squadra con cui realizza 18 reti in 37 presenze e che gli valgono una chiamata in Serie C nel 2021 con il Foggia di Zdenek Zeman.

Nelle ultime stagioni per Merkaj le maglie di Campobasso, Trapani, Luparense, Derthona e, nella scorsa stagione, Vado, squadra con cui realizza 7 reti in 23 presenze in Serie D Girone A. Olger ha scelto di indossare il numero 11 nella sua esperienza in rossonero, il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922 da parte di tutta la società.