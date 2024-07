Simone Guerra a Zona Calcio Estate: “Alla Juve Next Gen e un futuro da allenatore”

Un piacentino alla Juventus, ma anche nelle migliori società di Serie C dove è diventato il primo marcatore di sempre nel girone B.

La carriera unica è quella di Simone Guerra, l’attaccante piacentino classe 1989 ospite nella seconda puntata di Zona Calcio Estate, il format di Telelibertà condotto da Michele Rancati.

la carriera del marcatore piacentino

Guerra ha raccontato del suo lungo percorso, partendo dagli inizi di San Nicolò e nelle giovanili del Piacenza, dove dopo la trafila nel vivaio è arrivato l’esordio con mister Somma e l’esperienza in Serie B “al fianco di top player come Moscardelli e Cacia”.

In seguito, tanta Serie C: la prima volta lontano da casa allo Spezia, i “due anni importanti con l’Entella”, le difficoltà di Matera e le parentesi di Benevento e Venezia. Ma anche la nuova casa Feralpisalò: “Lì la mia consacrazione, come gol e prestazioni. Infatti tornai dopo Vicenza per completare il lavoro e conquistare la Serie B”.

Infine la nuova opportunità a sorpresa alla Juventus Next Gen: “Qui sto sviluppando conoscenze importanti anche per il mio futuro. Allenatore dopo la carriera? È un percorso difficile, ma mi piacerebbe. Però ora ho davanti a me almeno due o tre stagioni in campo: mi sento ancora bene”, conclude l’atleta.

Dopo gli aggiornamenti di calciomercato su Piacenza e Fiorenzuola, a fine puntata, Zona Calcio Estate si è chiusa con i nuovi consigli per l’allenamento estivo dei calciatori e le indicazioni per infortuni e fastidi muscolari da parte dei professionisti del centro Gymed.