Gas Sales, ecco i nuovi numeri dei biancorossi: domani arriva il calendario

La nuova stagione è alle porte. Con l’ultimo giorno di mercato che non preannuncia nessuna grande novità l’attenzione si sposta a domani, giovedì 18 luglio, quando a Bologna verrà annunciato il calendario della 80esima edizione del campionato di Seria A Credem Banca.

Lasciata alle spalle una stagione con tante ombre e poche luci, la formazione di coach Anastasi si ritroverà venerdì 2 agosto al Palabanca Sport. In attesa di sentire il suono del pallone rimbombare nei palazzetti di tutta Italia, in questi giorni una delegazione della Gas Sales è pronta a rappresentare la società piacentina in una serie di incontri istituzionali. Prima del sorteggio per le sfide di campionato, nel pomeriggio di domani, saranno anche consegnati premi e riconoscimenti riguardanti la passata stagione.

Pensando a quella che sta per iniziare coach Anastasi ha definito Perugia e Trento come le grandi favorite del torneo, inserendo la Piacenza in un gruppo tutto da scoprire in compagnia di Modena e Lube.

Roster della gas sales

Il roster biancorosso, al completo, sarà composto da Antoine Brizard, Nicola Salsi. Uros Kovacevic, Stephen Maar, Robbert Andringa. Robertlandy Simon, Fabio Ricci, Gianluca Galassi, Moussé Gueye. Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta. Leonardo Scanferl e Luca Loreti.