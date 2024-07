Karate Piacenza, Mattia Bongiorni ed Eva Dallavalle ai raduni per il Mondiale

Ci saranno anche i piacentini Mattia Bongiorni (categoria cadetti -70 chili) ed Eva Dallavalle (cadette -54 chili), entrambi posizionati al terzo posto nel ranking nazionale nelle loro rispettive categorie. al campionato del mondo Cadetti, Junior e Under 21 in programma a Jesolo dal 9 al 13 ottobre.

Una competizione alla quale prenderanno parte atleti provenienti da 110 nazioni e organizzata dalla Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni e facente parte della federazione olimpica.

Gli atleti azzurri vengono selezionati in base a un ranking nazionale, dove vengono registrati i risultati degli ultimi due anni nelle principali gare effettuate in Italia e all’estero. La Federazione per formalizzare la squadra azzurra definitiva ha predisposto due seminari di numero ristretto per verificare lo stato di forma degli atleti che dovranno difendere i colori azzurri al prestigioso campionato del mondo.

Il primo si terrà dal 22 al 24 luglio a Perugia e il secondo dal 23 al 25 agosto al Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma) sotto la guida della Cnag (commissione nazionale).

Al primo seminario di Perugia sono convocati unicamente gli atleti presenti fino al 5° posto in ogni categoria del ranking e il seminario di Ostia è riservato esclusivamente ai primi tre atleti presenti in ogni categoria del ranking.

Seminari ai quali non mancheranno i due piacentini.