Piacenza Paintball, che stagione! Ora si punta alla finale di Coppa Italia

È sempre più ricca di soddisfazioni la stagione 2024 del Paintball Piacenza, che ha chiuso il campionato Interregionale Nord collezionando un prestigioso quinto posto dietro a squadre del calibro di Parma, Vicenza, Pesaro e Modena.

Un piazzamento in grado di garantire alla squadra piacentina l’accesso alla finale di Coppa Italia, dove il 6 ottobre – a Roma – le migliori compagini del nord Italia si sfideranno contro le più forti corazzate dell’Interregionale centro-Sud.

GRANDI GIOCATORI

Il team del Piacenza Paintball è capitanato dal veterano Claudio Campioni, figura carismatica e di esperienza che ha guidato la squadra con abilità e determinazione. Durante la seconda tappa dell’interregionale, Campioni ha dimostrato la sua eccellenza sul campo, vincendo anche il premio come miglior giocatore.

Accanto a lui, giocano talenti di alto calibro come Ronny Cumbal, la nazionale Federica Salvatori, Elia Rancan e Valerio Soprani, quest’ultimo tornato in squadra dopo un anno di assenza.

“È stata – ha commentato Campioni – una stagione intensa e piena di emozioni.

La squadra ha lavorato duramente e il nostro impegno è stato ripagato. Non vediamo l’ora di affrontare la finale di Coppa Italia, per dimostrare il nostro valore sul campo”.

mix di esperienza e gioventÙ

Quest’anno, la società Piacenza Paintball ha deciso di ampliare la rosa dei giocatori, iscrivendo anche una squadra di giovani promesse. Questa nuova formazione, denominata Piacenza Academy, è composta da ragazzi con meno esperienza ma altrettanto determinati a fare la differenza. La squadra è capitanata dal già abile Alessio Diliè, il quale ha il compito di guidare e motivare i giovani giocatori.

Nonostante la loro inesperienza, il Piacenza Academy ha concluso l’Interregionale Nord al 13° posto su 16 squadre partecipanti, un risultato promettente per una squadra alla sua prima esperienza in competizioni di questo livello.

il roster

Il roster del Piacenza Academy include, oltre al capitano Alessio Diliè, Mattia Girolamo, Maria Flumeri, Pascal Flumeri, Mattia Pandelli e l’esordiente Simone Bardi.

Questi giovani giocatori hanno mostrato grande spirito di squadra e voglia di crescere, gettando le basi per futuri successi. “Siamo orgogliosi del percorso fatto finora – ha dichiarato Alessio Diliè – anche perché i ragazzi hanno dimostrato una crescita costante e una grande dedizione. Siamo pronti per affrontare nuove sfide e continuare a migliorare”.

l’appuntamento piÙ atteso

Con l’Interregionale Nord ormai alle spalle, tutte le attenzioni sono rivolte verso la finale di Coppa Italia a Roma. Il 6 ottobre il Piacenza Paintball avrà l’opportunità di competere per il titolo nazionale, portando con sé non solo il talento e l’esperienza, ma anche la passione e la determinazione che hanno contraddistinto tutta la stagione.

UN TORNEO INTERNAZIONALE ALL’ORIZZONTE

Ma non finisce qui. I giocatori del Piacenza Paintball e del Piacenza Academy si uniranno per formare un’unica squadra per l’ultimo impegno stagionale: l’Ipbs (International Paintball Series). Questo prestigioso torneo 5vs5, che si terrà sempre a Roma, vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Sarà la prima volta che Piacenza partecipa ufficialmente a una competizione “5men”, la massima espressione del paintball agonistico. L’esperienza dell’Ipbs sarà fondamentale per il prossimo anno, quando la società selezionerà i giocatori più esperti tra le due compagini piacentine per partecipare al campionato nazionale italiano 5men.

Questo torneo rappresenta un’opportunità unica per misurarsi con avversari di alto livello e per crescere ulteriormente come squadra.